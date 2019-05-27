Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

2 saat önce

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Zafer Öndeş yönetimindeki 40 DY 723 plakalı otomobil, Yozgat - Ankara kara yolu Başıbüyüklü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Hüsniye Öndeş (51) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ve araçta bulunan Zahire Öndeş, 112 Acil Servis ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:20 Kaynak: AA
Yozgat, Güncel
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