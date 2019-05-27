Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
2 saat önce
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:20 Kaynak: AA
'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Zafer Öndeş yönetimindeki 40 DY 723 plakalı otomobil, Yozgat - Ankara
kara yolu Başıbüyüklü
köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Hüsniye Öndeş (51) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ve araçta bulunan Zahire Öndeş, 112 Acil Servis
ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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