Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Y.E. idaresindeki 06 VKY 78 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Burucuk köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Z.E, N.E. ve Muhammet Emin E. (11) yaralandı.
Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammet Emin E. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:25 Kaynak: AA
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