Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
1 saat önce
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:25 Kaynak: AA
'ın Yerköy
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Y.E. idaresindeki 06 VKY 78 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Burucuk köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Z.E, N.E. ve Muhammet Emin
E. (11) yaralandı.
Yerköy Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılardan Muhammet Emin E. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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