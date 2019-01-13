Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Yozgat'ta Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

41 dakika önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Yozgat'ta Otomobil Devrildi: 5 Yaralı, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.


Mustafa Erbek (47) yönetimindeki 06 FF 7501 plakalı otomobil, Çiğdemli beldesi girişinde kontrolden çıkarak devrildi.


Kazada, sürücü ile aynı araçta bulunan Müzeyyen (46), Arif (24), Esmanur (18) ve Gülbeyaz Erbek (64) yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:30 Kaynak: AA

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