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Yozgat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

57 dakika önce

Yozgat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıYOZGAT'TA, Uzman Jandarma Onbaşı Soner Kaya (22) yönetimindeki otomobil ile Sefer Gençer yönetimindeki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Onbaşı Kaya hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YOZGAT'TA, Uzman Jandarma Onbaşı Soner Kaya (22) yönetimindeki otomobil ile Sefer Gençer yönetimindeki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Onbaşı Kaya hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Topçu köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Uzman Jandarma Onbaşı Soner Kaya (22) yönetimindeki 06 YG 726 plakalı otomobil, Yozgat- Kayseri Otoyolu üzerinde seyir halindeyken, aynı istikamete seyreden Sefer Gençer (59) yönetimindeki 34 BIR 168 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurda yığınına dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Uzman Jandarma Onbaşı Soner Kaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan minibüs şoförü Sefer Gençer ile otomobildeki Senanur Kartal (21) Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Polis, güvenlik önlemi aldı. Kaya'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ayrıca Kaya'nın, Kayseri İncesu'da görev yaptığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yozgat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:00 Kaynak: DHA
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