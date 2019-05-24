Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
5 saat önce
YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 08:37 Kaynak: DHA
YOZGAT'ın Sorgun
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sorgun ilçesinde meydana geldi. Gülşehri
beldesinden Kadışehri
istikametine giden Muzaffer Yıldız
(46) yönetimindeki 66 FE 965 plakalı otomobil, Faraşlı Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fadime Yıldız'ın (67) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Muzaffer, Münadiye (54), Semra (25) ve İrem Yıldız (16) ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Yozgat
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