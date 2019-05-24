Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 24 Mayıs Cuma İl İl İftar Vakitleri

Yunus Polis Ekibi Kaza Yaptı: 1 Polis Şehit Oldu, 1 Polis Yaralandı

TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var