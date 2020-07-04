Yozgat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika

Yozgat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Yozgat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralıYOZGAT'ta, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Yozgat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

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YOZGAT'ta, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Yozgat karayolunun şehir girişinde meydana geldi. Yaşar Başlı (30) yönetimindeki 31 AEB 544 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yozgat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:32 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika
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