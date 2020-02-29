Yozgat'ta otomobil ve tır çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta otomobil ve tır çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Yozgat'ta otomobil ve tır çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Yozgat'ta otomobil ve TIR çarpıştı: 4 yaralıYOZGAT'ta kavşakta TIR ile çarpışan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ta otomobil ve TIR çarpıştı: 4 yaralı

YOZGAT'ta kavşakta TIR ile çarpışan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yozgat- Sorgun arasındaki E-88 karayolu Alaca kavşağında meydana geldi. Osman Şahin yönetimindeki 66 DC 612 plakalı otomobil, kavşakta Türkmenistan uyruklu Şohrat Garlyyev'un kullandığı AS 6949 AH plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobilde bulunan Tuğba (37), Emine Buse (13), Zeynep (11) ve Bensu Sena Şahin (8) yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sürücüler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Yozgat'ta otomobil ve tır çarpıştı: 4 yaralı

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:26 Kaynak: DHA
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