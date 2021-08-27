Yozgat'ta yabancı uyruklu çocuğun yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
A.D'nin kullandığı 38 JT 439 plakalı otomobil, şehir merkezi Adnan Menderes Bulvarı Terminal kavşağında bisikletle karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu 12 yaşındaki A.H.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen A.H, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, kent güvenlik sistemi kameralarınca da kaydedildi.
Kaynak: AA
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