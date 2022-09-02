Yozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

02.09.2022 08:42

Yozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ankara yönünden Yozgat'a seyir halindeki, E.A. yönetimindeki 34 EAA 175 plakalı otomobil, E-88 kara yolunun Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy mevkisinde Demirci Köprüsü bariyerlerine çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan N.A. ve V.A. olay yerinde hayatını kaybetti, H.A. ise yaralandı.

Yaralı, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Yerköy, Ankara, Yozgat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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