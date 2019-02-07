Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Otomobille Tır Çarpıştı: 4 Yaralı

Yozgat'ta Otomobille Tır Çarpıştı: 4 Yaralı

1 saat önce

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ta Otomobille Tır Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İbrahim K. idaresindeki 66 HB 834 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolunun Sekili köyü kavşağında H.H'nin kullandığı 71 FL 150 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki kızı Hatice K, yeğenleri Şakir ve Faruk K. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

İbrahim K'nin, kızı ve yeğenlerini okula götürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:12 Kaynak: AA

Yerköy, Yozgat, Güncel
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