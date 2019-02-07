Yozgat'ta Otomobille Tır Çarpıştı: 4 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



İbrahim K. idaresindeki 66 HB 834 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolunun Sekili köyü kavşağında H.H'nin kullandığı 71 FL 150 plakalı tırla çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki kızı Hatice K, yeğenleri Şakir ve Faruk K. yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



İbrahim K'nin, kızı ve yeğenlerini okula götürdüğü öğrenildi.

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