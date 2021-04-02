Yozgat'ta özel güvenlik personeline seminer verildi - Son Dakika

Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda konusunda uzman personel tarafından verilen seminerde, asayiş, narkotik, bomba imha ve olay yeri inceleme, özel güvenlik, hukuk ve KAAN projesi hakkında bilgi verildi.

Yozgat 'ta İl Emniyet Müdürlüğünce, Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli özel güvenlik personeline seminer verildi.

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