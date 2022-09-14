Yozgat'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım

14.09.2022 17:14
Yozgat'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım

Yozgat'ta, Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda ve hijyen malzemesi taşıyan yardım tırı törenle uğurlandı.

Yozgat'ta, Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda ve hijyen malzemesi taşıyan yardım tırı törenle uğurlandı.

Valilik organizesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 1500 koliden oluşan gıda ve hijyen maddesi tıra yüklendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, İçişleri Bakanlığı koordinesinde AFAD Başkanlığı tarafından yardım araçlarının "iyilik treni" adı altında Pakistan'a yolcu edildiğini söyledi.

Yozgat'tan da bir tır yardım malzemesinin dualarla yola çıktığını aktaran Polat, "Devletimiz büyük, çok güçlü. Türkiye Cumhuriyeti sadece kendi topraklarında değil, dünyanın her tarafındaki mazlumların yanında olmaya devam edecek. Gönül coğrafyamız çok geniş. Dua alan bir milletiz. Bu duaların karşılığında da biz kardeşlerimizin her daim yanında olacağız." dedi.

Polat, yardım malzemesinin AFAD başkanlığına teslim edileceğini, oradan da "iyilik treni" ile Pakistan'a doğru yola çıkacağını belirterek, yardımların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yardım tırı, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından yapılan duanın ardından Ankara'ya doğru yola çıktı.

YORUMLAR
500
İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi İzmir'den Pakistan'daki sel bölgesine 2 tır yardım gönderildi Yozgat'ta AFAD yerel destek ekibi tanıtıldı Yozgat'ta AFAD yerel destek ekibi tanıtıldı
Kaynak: AA

Pakistan, Yozgat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:31 Aşk Adası programıyla İngiltere'de şöhrete kavuşan Ekinsu Cülcüloğlu, şimdi de podyumda boy göstermeye başladı
16:29 Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Altay Bayındır'ın yıllık maaşı 20 milyon arttı
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsizce karşılık veren Miçotakis'i Bakan Çavuşoğlu muhatap aldı: Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz
16:10 ABD'de hapishanedeki bir mahkuma defalarca "Baby Shark" şarkısı dinletilerek işkence edildi! Hücresinde ölü bulundu
16:09 Beşiktaşlı Nathan Redmond, Premier Lig'den özür diledi! "Bundan daha iyi bir atmosfer yok"
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan katılamayacak! İşte İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreninde Türkiye'yi temsil edecek isim...
16:04 Tarkan'ın İzmir konserinden elde ettiği geliri bağışladığı kurumlar belli oldu
15:57 Muhsin Yazıcıoğlu davasında beraat! Deliller yetersiz bulundu
15:58 Sosyal konut projesinde iller arasında fiyat farkı ne kadar? TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı
15:43 Türkiye-Yunanistan krizi seçim malzemesi mi? Son ankette halk cevabını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 17:14:43. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement