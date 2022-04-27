Yozgat'ta park halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Yozgat'ta park halindeki otomobil yandı

27.04.2022 17:32

Yozgat'ta park halindeki otomobil yandı Yozgat'ın Sorgun ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Yozgat'ta park halindeki otomobil yandı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay Çay Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İsmail Atik'e ait park halindeki 66 ABA 184 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin büyümesi üzerine Sorgun Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alındı.

Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yozgat'ta park halindeki otomobil yandı
Yozgat'ta park halindeki otomobil yandı
Yozgat'ta park halindeki otomobil yandı
Yozgat'ta park halindeki otomobil yandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta park halindeki otomobil yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta park halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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