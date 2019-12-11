Yozgat'ta pazarcılar tezgahlarını 40 yıldır toplu duayla açıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta pazarcılar tezgahlarını 40 yıldır toplu duayla açıyor - Son Dakika

Yozgat'ta pazarcılar tezgahlarını 40 yıldır toplu duayla açıyor

6 saat önce

Yozgat Valisi Kadir Çakır, çarşamba pazarını ziyaret ederek pazarcıların 40 yıldır sürdürdüğü toplu duaya eşlik etti.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, çarşamba pazarını ziyaret ederek pazarcıların 40 yıldır sürdürdüğü toplu duaya eşlik etti.

Çarşamba pazarı esnafı tezgahlarını açarken Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik tarafından dua edildi. Duaya katılan Vali Çakır, daha sonra pazarı gezerek Sebzeciler ve Pazarcılar Derneği Başkanı Salih Çavuşoğlu'ndan bilgi aldı.

Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarcı esnafına hayırlı işler diledi.

Pazarda meyve sebze fiyatlarının ucuz olduğuna dikkati çeken Çakır, "Bütün Yozgatlı hemşehrilerim gelip pazardan alışverişini yapsın. Hem çok güzel hem de çok ucuz bir pazar." dedi.

Sebzeciler ve Pazarcılar Derneği Başkanı Salih Çavuşoğlu da pazarı ziyaret eden Çakır'a teşekkür etti.

Yozgat'ta sebze pazarında toplu dua geleneğinin yaklaşık 40 yıldır sürdüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Sabah pazarı açmadan bütün esnaf ve müşterilerimiz dua ediyoruz. Valimiz bugün ziyaret etti, birlikte dua ettik. Pazarcı esnafı olarak Yozgat halkına en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Geçen yıl kış mevsiminde tezgahımızı açamadığımız günler olmuştu. Bu yıl havalar iyi gidiyor ve tezgahımızı açıyoruz." diye konuştu.

Müşterilerden Abdullah Arslan (75) ise ucuz ve taze olduğu için sebze meyve alışverişini pazardan yaptığını belirtti.

Ahmet Sargın da küçük esnafa katkı sağlamak amacıyla alışverişlerini genelde pazardan yaptığını ve pazarda fiyatların uygun olduğunu anlattı.

Yozgat'ta pazarcılar tezgahlarını 40 yıldır toplu duayla açıyor

Nurullah Çakır, Çarşamba, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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