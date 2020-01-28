Yozgat'ta pet shopta yangın, çok sayıda hayvan telef oldu - Son Dakika
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Yozgat'ta pet shopta yangın, çok sayıda hayvan telef oldu

6 saat önce

Yozgat'ta bir petshop mağazasında çıkan yangında çok sayıda kuş ve farklı türdeki hayvan telef oldu.

Yozgat'ta pet shopta yangın, çok sayıda hayvan telef oldu, System.String[]

Yozgat'ta bir petshop mağazasında çıkan yangında çok sayıda kuş ve farklı türdeki hayvan telef oldu.


Edinilen bilgiye göre Abide İşhanında Şaban Erdemir'e ait pet shopta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dükkanda bulunan çok sayıda kuş ve farklı türdeki hayvan yangından etkilenerek telef oldu.


Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin bir anda sardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi.


İş yeri sahibi Şaban Erdemir, yangının neden çıktığını bilmediklerini belirterek içeride bulunan çok sayıda kuş ve birçok hayvanın öldüğünü söyledi.


Olayı gören vatandaşlardan Ömer Tunay ise yangını gördüğünde itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyleyerek "Burada kuş üretim yeri vardı. Hepsi canlı canlı yanmıştır. Çok felaket bir yangın oldu, çok korktuk" dedi. - YOZGAT

İtfaiye, Erdemir, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
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