Yozgat'ta polis adaylarından '24 Kasım' koreografisi - Son Dakika

Yozgat'ta polis adaylarından '24 Kasım' koreografisi
24.11.2020 10:48
YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören polis adayları, oluşturdukları '24 Kasım' koreografisi ile Öğretmenler Günü'nü kutladı.
YOZGAT Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören polis adayları, oluşturdukları '24 Kasım' koreografisi ile Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Yozgat Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 400 polis adayı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle eğitim merkezi önünde toplandı. Verilen komutla koşar adım yerlerini alan 400 polis adayının düzen içinde dizilmesiyle ortaya '24 Kasım' yazısı çıktı. Polis adayları, daha sonra yüksek sesle '24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun' diyerek, kutlama mesajı verdi.
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