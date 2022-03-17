Yozgat'ta polis ekipleri kadın yolculara karanfil dağıtıp KADES'i anlattı - Son Dakika
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Yozgat'ta polis ekipleri kadın yolculara karanfil dağıtıp KADES'i anlattı

17.03.2022 13:05

Yozgat'ta polis ekipleri kadın yolculara karanfil dağıtıp KADES'i anlattıYOZGAT Yozgat'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muslubelen Trafik Uygulama noktasında kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıtıp, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni anlattı.

Yozgat'ta polis ekipleri kadın yolculara karanfil dağıtıp KADES'i anlattı

YOZGAT Yozgat'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muslubelen Trafik Uygulama noktasında kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıtıp, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni anlattı.

Polis ekipleri, uygulama noktasında durdurulan kadın sürücüleri ve yolcuları, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen KADES uygulaması hakkında bilgilendirip, broşür dağıttı. KADES uygulaması olmayan kadın sürücü ve yolcuların telefonlarına uygulama emniyet ekipleri tarafından yüklenirken kullanıcılara da uygulama üzerinden yardım taleplerine en kısa sürede nasıl cevap verildiği anlatıldı. Kadın sürücü ve yolculara karanfil verildi.

Yolculardan Gülcihan Hatipoğlu, "Yaptığınız bu uygulamalar çok güzel. Kadınları şiddet konusunda çok güzel ele aldınız. İnşallah bundan sonra da herkese mutluluklar diliyorum" dedi.

Ayşegül Ergül ise "Çok iyi bir uygulama bir olumsuzluk durumunda polis kiplerinin gelmesi çok iyi. Daha önce uygulamayı duymuştum ama hiç indirmemiştim" şeklinde konuştu.

Yozgat'ta polis ekipleri kadın yolculara karanfil dağıtıp KADES'i anlattı
Yozgat'ta polis ekipleri kadın yolculara karanfil dağıtıp KADES'i anlattı
Yozgat'ta polis ekipleri kadın yolculara karanfil dağıtıp KADES'i anlattı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta polis ekipleri kadın yolculara karanfil dağıtıp KADES'i anlattı - Son Dakika


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