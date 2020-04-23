Yozgat'ta polislerden "23 Nisan" konvoyu

Yozgat'ta polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu attı.

Yozgat'ta polis ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu attı. Kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kutlamalara katıldı. Türk bayraklarıyla süsledikleri polis araçlarıyla konvoy oluşturup Barış Manço'nun "Bugün Bayram" şarkısını çalarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden çıkamayan çocukların bayramını kutlayan ekipler, 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Zaman zaman siren çalan ekiplere, çocuklar ve büyükler evlerinin balkon ve camlarından Türk bayrağı sallayıp alkışlarla eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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