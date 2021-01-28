Yozgat'ta polislerin bayrak hassasiyeti yüreklere dokundu - Son Dakika

Yozgat'ta polislerin bayrak hassasiyeti yüreklere dokundu
28.01.2021 16:12
Yozgat'ta polislerin bayrak hassasiyeti yüreklere dokundu Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle Türk bayrağı asılı tabelanın yere düştüğünü gören 2 sivil polis memurunun bayrağı yerden kaldırması güvenlik kameralarına yansıdı.
Yozgat'ta polislerin bayrak hassasiyeti yüreklere dokundu
YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle Türk bayrağı asılı tabelanın yere düştüğünü gören 2 sivil polis memurunun bayrağı yerden kaldırması güvenlik kameralarına yansıdı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, Cumhuriyet Caddesinde Burak Türkmen'e ait bir mobilya dükkanının tabelasının düşmesine neden oldu. Rüzgarın etkisiyle tabelada asılı Türk bayrağı yere savruldu. İş yerinin bulunduğu caddede devriye gezen sivil polis memurları da yerde duran bayrağı alarak bir apartman sahibine teslim etti.
Sivil polislerin bu duyarlı hareketi iş yeri kamerasına yansırken polislerin bu davranışları da sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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