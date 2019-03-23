Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta Preslenen Varildeki Cesede 2 Tutuklama

Yozgat'ta Preslenen Varildeki Cesede 2 Tutuklama

2 dakika önce

YOZGAT'ta, Ümit Boyraz'ın (34), öldürüldükten sonra cesedinin metal varil içine konularak preslenip atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden, 2'si tutuklandı.

Yozgat'ta Preslenen Varildeki Cesede 2 Tutuklama, System.String[]
YOZGAT'ta, Ümit Boyraz'ın (34), öldürüldükten sonra cesedinin metal varil içine konularak preslenip atılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden, 2'si tutuklandı.

İşsiz olan ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Ümit Boyraz'ın, 1 hafta önce kaybolması ardından ailesi kayıp başvurusu yaptı. Polisin yaptığı arama çalışmaları sonucunda, Boyraz'ın kaybolmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Boyraz'ı öldürüp, cesedini varil içine koyarak, şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Kabaktepe mevkiindeki dere yatağına attıklarını itiraf etti. Şüphelilerin gösterdiği yerde bulunan 1.20 metre boyundaki varilin, ceset konulduktan sonra preslenerek 40 santimetreye düştüğü belirlendi. Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kesilen varilden çıkarılan cesedin, Ümit Boyraz'a ait olduğu tespit edildi.

Boyraz'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si, emniyette işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli M.G. ve N.B. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

- Yozgat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:20 Kaynak: DHA

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