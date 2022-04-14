Yozgat'ta "Projem KOP ile Hayat Buluyor" proje yarışması tanıtıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta "Projem KOP ile Hayat Buluyor" proje yarışması tanıtıldı

14.04.2022 14:27
Yozgat'ta "Projem KOP ile Hayat Buluyor" proje yarışması tanıtıldı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından lise öğrencilerinin katılabileceği "Projem KOP ile Hayat Buluyor" başlıklı proje yarışması Yozgat'ta tanıtıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından lise öğrencilerinin katılabileceği "Projem KOP ile Hayat Buluyor" başlıklı proje yarışması Yozgat'ta tanıtıldı.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantında konuşan Vali Ziya Polat, gençlerin ne düşündüğü, hangi sorunları gördüğü ve bunlarla ilgili çözüm önerilerinin kıymetli olduğunu söyledi.

Polat, Yozgat'ın geçen yıl KOP desteklerinden en fazla yararlanan ikinci il olduğunu belirterek, "Biz belki, bilişimde geri kalmış olabiliriz ama gençlerimiz bu konuda çok iyiler. Çevresine, bölgesine, memleketine duyarlı gençlerimiz var. Gençlerimizin yaptığı projeler belki bize örnek olacak. Yapılan her proje bu memleketin yarınına katma değer katacak projeler olabilir." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de desteklerinden dolayı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına teşekkür etti.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ise 2011 yılında kurulan KOP'un bugüne kadar yaklaşık 4,5 milyon nüfusun yaşadığı 8 ilin bulunduğu KOP bölgesinde 1930 projeye 2021 rakamlarıyla 3,1 milyar liralık mali kaynak aktarıldığını söyledi.

Şahin, çocuk ve gençlerin sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimini destekleyici, özellikle gençlerin toplumsal sorunlara yönelik çözüm üretmesi, sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik kalkınmaya destek olması konusunda çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Gençlerimizin yaşadığı çevreye daha duyarlı olması, bölgede var olan eksiklikleri, problemleri tespit ederek giderilmesine yönelik fikirlerin ortaya çıkarılması, hayata geçirilmesine yönelik bir yarışma düzenliyoruz. Bu yarışmaya lise çağındaki gençlerimiz katılacak. Biz gençlerimize güveniyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "İklim değişikliği", "Suyun etkin kullanımı", "Çevre bilinci ve sıfır atık", "Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği", "Akıllı tarım", "Kırsal kalkınma", "Genç istihdamı", "Eğitimde değişim ve inovasyon" ve "Kültürel miras" başlıklarında hazırlanacak projelerin katılacağı yarışmayla ilgili katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, lise müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Konya Ovası Projesi, Ziya Polat, Enerji, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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