Yozgat'ta ramazan eğlencesi balkonlara taşındı - Son Dakika

YOZGAT'ta, karantina kapsamındaki çocuklar ve ramazanı evinde geçiren vatandaşlar için mobil sinevizyon aracıyla 'Balkon Etkinlikleri' eğlencesi düzenleniyor.

Yozgat Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen ramazan etkinliklerini, 'Balkon Etkinlikleri' adı altında vatandaşlara taşıyor. İl Özel İdaresi'ne ait mobil sinevizyon aracı, her akşam iftar sonrası şarkılar çalarak mahallelerde geziyor, çocuklar için oyun sergiliyor. Etkinliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar, şarkılara eşik ediyor. Uzun zamandır dışarı çıkamadıkları için sıkıldıklarını söyleyen vatandaşlar, ekinlik için Valiliğe teşekkür etti.