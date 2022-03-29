Yozgat'ta ramazan pidesine zam yapılmayacak - Son Dakika
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Yozgat'ta ramazan pidesine zam yapılmayacak

29.03.2022 16:12
Yozgat'ta ramazan pidesine zam yapılmayacak

Yozgat'ta ramazan pidesi fiyatlarında değişiklik yapılmadı, 200 gram sade pide 2 lira 75 kuruştan satılacak.

Yozgat'ta ramazan pidesi fiyatlarında değişiklik yapılmadı, 200 gram sade pide 2 lira 75 kuruştan satılacak.

Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, AA muhabirine, ekmek ve pide fiyatlarında değişiklik yapılmadığını, mevcut fiyattan satılacağını söyledi.

Sade ramazan pidesinin 2 lira 75 kuruştan satılmaya devam edeceğini aktaran Altın, "Bu fiyat ramazanda da sürecek. Ancak vatandaşımız susamlı ve yumurtalı pide yaptırmak isterse o özel üretime girdiği için fiyat farkı oluşacaktır." dedi.

Fırıncı Ali Açıkgöz de ramazan hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirerek, "Vatandaşımızın en çok tercih ettiği yumurtalı susamlı pide 5 lira civarında satılacak." diye konuştu.

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Esnaf ve Sanatkarlar, Ramazan Pidesi, Yozgat, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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