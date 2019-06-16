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Yozgat'ta sağanak ve sel

1 saat önce

-Yozgat'ta sağanak ve sel Yozgat'ta sağanak ve sel YOZGAT - Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde sel, tarım arazilerine zarar verdi.

- Yozgat'ta sağanak ve sel Yozgat'ta sağanak ve sel
YOZGAT - Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde sel, tarım arazilerine zarar verdi.
Yozgat'ta sağanak ve sel
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:49 Kaynak: AA
Şefaatli, Yozgat, Güncel
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