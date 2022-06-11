Yozgat'ta sağanak ve sel nedeniyle arazide mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta sağanak ve sel nedeniyle arazide mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

11.06.2022 22:15
Yozgat'ta sağanak ve sel nedeniyle arazide mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Yozgat'ta şiddetli yağış ve sel nedeniyle 2 bölgede mahsur kalan 9 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Yozgat'ta şiddetli yağış ve sel nedeniyle 2 bölgede mahsur kalan 9 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Yerköy ilçesine bağlı Terzili köyünde Erdal Acar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağanak ve selden dolayı eşiyle arazide mahsur kaldıklarını bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, Yerköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle Acar çiftini bulundukları yerden kurtardı.

Boğazlıyan ilçesine bağlı Yoğunhisar köyünde de içinde aynı aileden 7 kişinin bulunduğu Uğur Aslan yönetimindeki 31 AAT 237 plakalı minibüs, selde mahsur kaldı. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan 7 kişi jandarma ekiplerinin koordinasyonunda, iş makinesi yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Kurtarılan 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan Yenifakılı ilçesinde de sağanak sonrası oluşan selin ekili alanlara zarar verdiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Yozgat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta sağanak ve sel nedeniyle arazide mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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