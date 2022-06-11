Boğazlıyan ilçesine bağlı Yoğunhisar köyünde de içinde aynı aileden 7 kişinin bulunduğu Uğur Aslan yönetimindeki 31 AAT 237 plakalı minibüs, selde mahsur kaldı. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Yozgat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta sağanak ve sel nedeniyle arazide mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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