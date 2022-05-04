Yozgat'ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı - Son Dakika
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Yozgat'ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı

04.05.2022 01:10

Yozgat'ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yozgat'ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı

YOZGAT - Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin meydana geldiği ana yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent merkezinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yozgat- Kayseri karayolu Cemil Çiçek Bulvarı'nda mazgalların tıkaması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçların ise arızalandığı görüldü.

Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran trafik ekipleri de tıkanan mazgalları ağaç dallarıyla açtı. Yoldaki suyun tahliye edilmesiyle trafik akışı da normale döndü.

Yozgat'ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı
Yozgat'ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı
Yozgat'ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı
Yozgat'ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı

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Yozgat, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yozgat'ta sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı - Son Dakika
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