Yozgat'ta sahte altın bozduran 1'i kadın 2 kişi kamerada - Son Dakika

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde biri kadın 2 kişinin kuyumcuya sahte bilezik sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 2 şüpheli ile bu kişilerle birlikte hareket eden 1 kişi, Ankara'da kaldıkları otelde yakalandı.

Sorgun'da 1'i kadın 2 kişi, 4 gün önce Semih Babayiğit'e ait kuyumcuya girerek, yanlarında getirdikleri bileziği 12 bin liraya satıp ayrıldı. Bir süre sonra bileziğin sahte olduğunu fark eden Babayiğit, durumu polise bildirdi. Kuyumcuya gelen polis ekipleri, Babayiğit'i dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İş yerindeki ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, sahte altını bozdururken güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin S.K. adlı kadın ile K.E. olduğunu belirledi. Ayrıca, Y.İ.'nin de 2 şüpheli ile birlikte hareket ettiği tespit edildi.

ANKARA'DA YAKALANDILAR

Yozgat ve Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri şüphelilerin Ankara'da bir otelde kaldıklarını belirledi. Otele baskın düzenleyen ekipler, K.E., Y.İ. ve S.K'yi yakalayarak gözaltına aldı. 3 şüpheli ile birlikte çok sayıda sahte altın ele geçirildi. Ankara'dan Sorgun'a getirilen üç şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.