Yozgat'ta sahte bahis kuponu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta sahte bahis kuponu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yozgat'ta sahte bahis kuponu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

6 saat önce

Yozgat'ta yüksek kazanç vaadiyle internet üzerinden sahte bahis kuponu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü öğrenci 6 şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ta sahte bahis kuponu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı, System.String[]

Yozgat'ta yüksek kazanç vaadiyle internet üzerinden sahte bahis kuponu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü öğrenci 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 6 zanlının savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler A.C.B. (20), B.C.K. (20), A.O.A. (20), S.O. (19), A.S. (18) ve N.S.Y. (17) çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Yozgat'ta dün düzenlenen operasyonda, sahte bahis kuponlarını internet üzerinden satarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda biri üniversite, ikisi lise öğrencisi 6 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, bilgisayar ve telefonlarında yapılan incelemede, yüksek kazanç vaadiyle kandırdıkları kişilerin 500 bin lirasını aldıkları, mağdurların kredi kartı bilgilerine ulaşarak alışveriş yaptıklarının tespit edildiği öne sürülmüştü.

Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'dan "düşen uçağın füzeyle vurulduğu" iddialarına yalanlama
Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu: "Bu millet Osmanlı coğrafyasında hiçbir şeyi sömürmemiştir" - Son Dakika
23:22 Erzurum'da idari amirler ile gazeteciler, halı saha maçında buluştu - Son Dakika
23:21 Jeffrey ve beraberindeki heyet Dışişleri Bakanlığı'ndan çıkış yaptı - Son Dakika
23:21 DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika
23:20 "Sıfır Bir" filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 23:23:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yozgat'ta sahte bahis kuponu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]