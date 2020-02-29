Yozgat'ta şehitler için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta şehitler için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika

Yozgat'ta şehitler için gıyabi cenaze namazı

6 saat önce

YOZGAT'ta, şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı, Fetih Suresi okunup, yürüyüş düzenlendi.

Yozgat'ta şehitler için gıyabi cenaze namazı, System.String[]

YOZGAT'ta, şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı, Fetih Suresi okunup, yürüyüş düzenlendi.

Kentte, Alperen Ocakları öncülüğünde öğle namazı ardından cami çıkışında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, İdlib'de hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Daha sonra Fetih Suresi okundu. Yapılan duaların ardından, Alperen Ocakları üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Lise Caddesinde yürüdü. Tekbir getiren kalabalık, 'şehitler ölmez vatan bölünmez', 'ne mutlu Türküm diyene' sloganları attı. Grup, yürüyüşün ardından olaysız dağıldı.


Cumhuriyet Meydanı, Alperen Ocakları, Fetih Suresi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:35 Kaynak: DHA
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