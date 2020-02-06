Yozgat'ta şehitler için mevlit - Son Dakika
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Yozgat'ta şehitler için mevlit

6 saat önce

YOZGAT Valiliği, son günlerde meydana gelen terör olayları ve afetlerde yaşamını yitirenler ile güvenlik güçleri için mevlit okuttu.

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YOZGAT Valiliği, son günlerde meydana gelen terör olayları ve afetlerde yaşamını yitirenler ile güvenlik güçleri için mevlit okuttu.

Yozgat Çapanoğlu Büyük Camii'nde öğle düzenlenen mevlit programına Vali Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Salih Sezik ve emekli öğretim üyesi Ali Şakir Ergin tarafından okunan dualara vatandaşlar eşlik etti. Mevlit okunması ardından kurbanlar kesildi.

Vali Çakır, Bugün mevlit okuttuk, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Allah hayırlarımızı kabul etsin. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. İçeride ve dışarıdaki düşmanlarımızı bertaraf etsin. Bütün afetlerden milletimizi korusun. O niyetle Allah'a yalvarış ve duada bulunduk. İnşallah Allah bunu kabul eder. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Allah vatanımızı milletimizi korusun dedi.


Celal Köse, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:17 Kaynak: DHA
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