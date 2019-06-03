Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta şehitlik ziyareti
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Yozgat'ta şehitlik ziyareti

1 saat önce

Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri ve vatandaşlar, şehitliği ziyaret etti.

Yozgat'ta şehitlik ziyareti, System.String[]
Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri ve vatandaşlar, şehitliği ziyaret etti.

Yozgat'ta Ramazan Bayramı öncesi şehit yakınları ve vatandaşlar şehitliği ve mezarlıkları ziyaretti.
26 yıl önce oğlunu şehit veren Saniye Aslan, her zaman şehitliğe gelip çocukları ve bütün şehitler için dua ettiklerini söyledi.
Şehit Babası Hasan Aslan'da oğlunun askerlik yaparken kendisine şehit olacağını söylediğini ifade etti.
Vatandaşlardan Hakan Şanlı da, Ramazan Bayramı arifesinde vatan için canını veren şehitleri ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Onlara olan minnet ve vefa borcumuzu yerine getirmek için çocuğumuzla ailemizle ziyarete geldik. Vatan için canını vermiş tüm şehitlerimize rahmet gazilerimize de sağlık diliyorum." diye konuştu.
İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve emniyet mensupları da şehitliği ziyaret ederek şehitler için dua etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:23 Kaynak: AA
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