Yozgat'ta şeker pancarı tohumları toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Yozgat'ta şeker pancarı tohumları toprakla buluşturuldu

20.05.2021 13:03
Yozgat'ta şeker pancarı tohumları toprakla buluşturuldu, System.String[]

Şeker pancarı üretiminde Türkiye'de 3. sırada yer alan Yozgat'ta 253 bin dekar alanda ekim yapıldı.

Şeker pancarı üretiminde Türkiye'de 3. sırada yer alan Yozgat'ta 253 bin dekar alanda ekim yapıldı.

Konya ve Eskişehir'den sonra 1 milyon 644 bin tonla en fazla şeker pancarının üretildiği kentte çiftçiler, şeker pancarı ekimini tamamladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, AA muhabirine, bahar dönemi ekim sezonunda tohumların toprakla buluştuğunu söyledi.

Kentte mercimek, nohut ve pancarda ekimin tamamlandığını ifade eden Özkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında da üretimin aksamadan devam etmesi için bütün tedbirleri almaya çalıştıklarını belirtti.

Özkaya, şeker pancarının Yozgat çiftçisi için önemli bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Yozgat geniş topraklara sahip bir tarım şehridir. Bunun 253 bin dekar alanında pancar ekimi var ve yılda 1 milyon 644 bin ton üretim yapılıyor. Yozgat pancar üretiminde 3'üncü sırada yer alıyor. Son yıllarda dekarda verim artırışları ve ekim alanlarının artırımı yönünde çalışmalar devam ediyor." dedi.

Kentte biri kamuya diğeri özel sektöre ait 2 şeker fabrikası bulunduğunu belirten Özkaya, şeker pancarı sözleşmeli olarak ekildiği için bu fabrikaların çiftçiye avantaj sağladığını ifade etti.

Boğazlıyan'da verim dekar başına 6 ile 8 ton arasında değişiyor

Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu da pancar ekim işlemleri tamamlandıktan sonra tohumu suyla buluşturacaklarını söyledi.

Demiroğlu, "Ekim alanlarında yaptığımız kontrollerde ara mesafe ve derinliğinin düzgün olduğunu tespit ettik. Çıkıştan sonra ot ilaçlaması, gübreleme çalışması yapacağız. Çiftçilerimize ekiminden hasada kadar ilaçlaması olsun, gübrelemesi olsun her konuda daha iyi verim alabilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Kendisinin de çiftçilik yaptığını dile getiren Demiroğlu, "Ben 600 dekar civarında pancar ekimi yapıyorum ve dönüme yaklaşık 10 ton verim alıyorum. Boğazlıyan ilçesinde dönüm başına verim ortalaması ise 6 ile 8 ton arasında değişiyor. " ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınıyla gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını vurgulayan Demiroğlu, şunları kaydetti:

"Bizler çiftçi olarak pandemi de olsa hastalık da olsa canımızı dişimize takıp Türk milletinin daha iyi beslenebilmesi için sonuna kadar üretimin yanındayız. Pandemi şartlarında çiftçinin daha rahat çalışabilmesi için bize kolaylık gösteren devlet yetkilerimize başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere teşekkür ediyorum. Çiftçiye her türlü kolaylığı sağlıyorlar, çiftçi belgesiyle her türlü zirai işlemi kısıtlama olmadan rahatlıkla yapabiliyoruz. Biz Türk çiftçisi olarak Türkiye'nin doyması için elimizden gelen gayreti pandemi şartlarında da göstermekteyiz."

Boğazlıyan, Türkiye, Yozgat, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta şeker pancarı tohumları toprakla buluşturuldu - Son Dakika


Son Dakika

Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı Bakan Karaismailoğlu'ndan geçiş ücretlerinde yapılan fiyat artışı açıklaması: Zam değil güncelleme Bakan Karaismailoğlu'ndan geçiş ücretlerinde yapılan fiyat artışı açıklaması: Zam değil güncelleme Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı         
13:21
Kanarya, Samatta'dan kurtulmak için sonu zararlı bitecek bir formülü uygulayacak Kanarya, Samatta'dan kurtulmak için sonu zararlı bitecek bir formülü uygulayacak         
13:01
Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı         
12:18
Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez         
12:09
Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi         
11:43
Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı         
11:03
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu         
22:49
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 13:43:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yozgat'ta şeker pancarı tohumları toprakla buluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement