Servis için gittiği evin önünde köpek saldırdı, bacağından yaralandı - Son Dakika
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Servis için gittiği evin önünde köpek saldırdı, bacağından yaralandı

30.07.2022 14:44
Servis için gittiği evin önünde köpek saldırdı, bacağından yaralandı

YOZGAT'ta servis yetkilisi Fatih C., müşterisinin evine yaklaştığı sırada kangal cinsi köpeğin saldırısında bacağından yaralandı.

YOZGAT'ta servis yetkilisi Fatih C., müşterisinin evine yaklaştığı sırada kangal cinsi köpeğin saldırısında bacağından yaralandı.

Sorgun ilçesi Küçük Taşlık köyündeki müşterisine giden beyaz eşya servis yetkilisi Fatih C., eve yaklaştığı sırada, zincire bağlı kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıdan güçlükle kurtulan ve bacağından yaralanan Fatih C.'yi, adrese gelen bir arkadaşı, Sorgun Devlet Hastanesi'ne götürdü. Fatih C. tedaviye alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu arada olay, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.


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Kaynak: DHA

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Servis için gittiği evin önünde köpek saldırdı, bacağından yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Servis için gittiği evin önünde köpek saldırdı, bacağından yaralandı - Son Dakika
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