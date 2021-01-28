Yozgat'ta şiddetli rüzgar bir apartmanın çatısına zarar verdi - Son Dakika

Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde bulunan Huzur Apartmanın çatısı şiddetli rüzgar dolayısıyla zarar gördü. Saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreyi aşan rüzgar dolayısıyla çatıda kullanılan malzemeler rüzgara dayanamadı. Şiddetli rüzgar sonrası çatıda maddi hasar oluşurken kopan parçalar da çatıda asılı kaldı.

YOZGAT - Yozgat'ta etkili olan şiddetli rüzgar, bir binanın çatısına zarar verdi.

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