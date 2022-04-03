Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
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Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

03.04.2022 18:11
Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

YOZGAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, çevreye saçılan parçalar 5 otomobilde hasar oluşturdu.

YOZGAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 binanın çatısı uçtu, çevreye saçılan parçalar 5 otomobilde hasar oluşturdu.

Yozgat kent merkezinde son 2 gündür etkili olan rüzgarın kuvvetini artırmasıyla birlikte, Aşağı Çatak Mahallesi'ndeki 5 katlı Tuna Apartmanın çatısı uçtu. Binanın bacası zemin katta bulunan camcı dükkanının içine çöktü. Dükkanında cam işleriyle uğraştığı sırada büyük bir gürültü duyduğunu söyleyen Selahattin Koştan, "Binanın çatısı caddeye düştü ve çevredeki araçlara hasar verdi. O sırada yıkılan binanın bacası da içeri uçtu, molozlar dükkanın tavanından içeri döküldü" dedi.Karatepe Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Susam Apartmanın da çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar 5 araca zarar verdi.


Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
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