Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

18.04.2022 18:37
Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

YOZGAT'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, bir caminin minaresi hasar gördü.

YOZGAT'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, bir caminin minaresi hasar gördü.

Yozgat merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte tabelalar uçtu, ağaçlar devrildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde kum fırtınası oluştu. Rüzgarın etkisiyle merkeze bağlı Bozlar köyündeki caminin minaresi hasar gördü. Mutafoğlu Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı uçtu. Yine şehir merkezinde bazı binaların çatılarında hasar oluştu. Belediye ekipleri hasar meydana gelen bölgelerde önlem aldı.


Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
YORUMLAR
500
Bakan Varank: 'Enflasyonu kontrol altına alıp 2023 hedeflerine daha hızlı ulaşacağız' Bakan Varank: 'Enflasyonu kontrol altına alıp 2023 hedeflerine daha hızlı ulaşacağız' Fırtına çatıları uçurdu Fırtına çatıları uçurdu

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika


Son Dakika
18:37 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
18:31 Batılı ülkeler Ukrayna savaşı için Rusya'ya yaptırım uyguluyor! Putin: Yaptırımlar şimdiden başarısız
18:21 "6'lı ittifak dağılıyor mu?" iddiasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı yanıt verdi: Altılı masa yoluna devam edecek
18:19 Putin, nükleer bombardıman uçağını Ukrayna sınırına gönderdi
18:05 Babasını öldüren genç kız ilk duruşmada 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı
18:01 Yol verme kavgasında cinayet işlemişti! Sezer Öztürk'e 23 yıl 9 ay hapis istemi
17:36 İlişki terapisti Selin Karacehennem, kendisine yöneltilen bekaret sorusuna yanıt verdi: Sakın anlatmayın
17:30 Arda Güler herkesi geride bırakarak Avrupa'nın en iyisi oldu!
17:10 Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
16:51 DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 18:46:09. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement