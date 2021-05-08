Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.

Şiddetli rüzgar, Akdağmadeni ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde de 3 binanın çatısını uçurdu.

Duvar altında kalan traktör ile otomobil zarar gördü.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, merkeze bağlı Buzağacıoğlu köyünde Hasan Bilgin'e ait garajın çatısını uçurdu ve duvarlarını yıktı.

Yozgat 'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatıların uçması sonucu çok sayıda araçta hasar oluştu.

Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, çok sayıda araç zarar gördü - Son Dakika

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