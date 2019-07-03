Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta silahlı kavga: 5 yaralı
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Yozgat'ta silahlı kavga: 5 yaralı

49 dakika önce

Yozgat'ta bir fabrikanın sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Yozgat'ta silahlı kavga: 5 yaralı, System.String[]
Yozgat'ta bir fabrikanın sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasının sahipleri arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine akraba oldukları öğrenilen taraflar, tabancayla karşılıklı ateş açtı.
Yaralanan Hasan Y, Mustafa Y, Ali Y, Yıldırım Y. ve Murat Y, sağlık ekipleri tarafından Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri fabrikada güvenlik tedbiri aldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:28 Kaynak: AA
Organize Sanayi Bölgesi, Yozgat, Güncel
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