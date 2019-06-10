Yozgat'ta şimşekler gökyüzünü aydınlattı
1 saat önce
Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan sağanakla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı.
Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:13 Kaynak: İHA
'ta akşam saatlerinde başlayan sağanakla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı.
Yozgat'ta meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış öncesi etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Birbiri ardına çakan ve gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin görsel şöleni ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ardı ardına çakan şimşekler nedeniyle kent genelinde gece adeta gündüz oldu. Şimşekler gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluşturdu. - YOZGAT
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