Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta şimşekler gökyüzünü aydınlattı
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Yozgat'ta şimşekler gökyüzünü aydınlattı

1 saat önce

Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan sağanakla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı.

Yozgat'ta şimşekler gökyüzünü aydınlattı, System.String[]
Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan sağanakla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı.

Yozgat'ta meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış öncesi etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Birbiri ardına çakan ve gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin görsel şöleni ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ardı ardına çakan şimşekler nedeniyle kent genelinde gece adeta gündüz oldu. Şimşekler gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluşturdu. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:13 Kaynak: İHA
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