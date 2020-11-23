Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza - Son Dakika

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu, belirlenen saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı.
Kent merkezinde tedbirlere uymayan 5 kişiye 15 bin 750 lira para cezası yazıldı.
- Kaynak: AA
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