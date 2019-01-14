Yozgat'ta Sokak Hayvanlarına Kulübe

Yozgat
Belediyesince sokak hayvanları için yaptırılan su ve yiyecek kapları ile kulübeler, parklara ve şehrin belirli noktalarına bırakıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Cumhuriyet Parkı
'ndaki programda gazetecilere yaptığı açıklamada, her canlı gibi sokak hayvanlarının da yaşama hakkının bulunduğunu söyledi.
Belediye olarak kışın yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmadıklarını ifade eden Karslıoğlu, "Parklarımıza ve şehrin değişik noktalarına, sokak hayvanları için yaptırdığımız kulübeleri, su ve yiyecek kaplarını yerleştiriyoruz." dedi.
Özellikle köylerden getirilip bırakılan köpekler için şehir dışına da yiyecek kapları yerleştirileceğini anlatan Karslıoğlu, "Hayvanların doğal ortamda yaşamasını sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz, yemek artıklarını veya ekmekleri her köşeye bırakmasınlar, kapları yerleştirdiğimiz noktalara getirsinler." diye konuştu.
Daha sonra, parka kulübe ile yemlik ve su kapları yerleştirilerek, hayvanlar için su ve mama bırakıldı.