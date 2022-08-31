Sorgun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Sorgun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası sona erdi

31.08.2022 17:02
Sorgun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası sona erdi

Yozgat'ta Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Sorgun Müftülüğünce düzenlenen, 30 Ağustos Zafer Bayramı Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası tamamlandı.

Yozgat'ta Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Sorgun Müftülüğünce düzenlenen, 30 Ağustos Zafer Bayramı Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası tamamlandı.

Sorgun Stadyumu'nda 4 Ağustos Çarşamba günü 9 takımın katılımı ile başlayan turnuvada, Ölmez Camii Yaz Kur'an Kursu birinci, Yeşilöz Fatih Camisi Yaz Kur'an Kursu ikinci, Tevhit Camii Yaz Kur'an Kursu üçüncü oldu.

Turnuva da dereceye giren ekiplere kupa ve madalyaları Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Ekmekçioğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer ve İlçe Müftüsü Mustafa Kayış tarafından verildi.

Müftü Kayış, turnuvaya ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, turnuvada mücadele eden öğrencilere, hocalarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Sorgun, Yozgat, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sorgun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sorgun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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