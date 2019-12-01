Son Dakika Haberleri: Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika Spor Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika Spor

Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

6 saat önce

Yozgat'ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 2. Lig'de mücadele eden Ordu GençlerbirliğiKadın Hentbol Takımı oyuncularını taşıyan 52 RF 559 plakalı minibüs, Aydıncık ilçesi Çökelek köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Çekerek ve Sorgun'daki hastanelere kaldırıldı. Ordu Gençlerbirliği sporcularının, Yozgat'ta yapacakları maç için yola çıktıkları öğrenildi.

Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var
Gençlerbirliği, Yozgat, Ordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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