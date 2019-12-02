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Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi

6 saat önce

Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı Yozgat'a maça getirirken devrilen minibüsün sürücüsü, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi, System.String[]

Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı Yozgat'a maça getirirken devrilen minibüsün sürücüsü, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kazada yaralanan ve aynı zamanda takımın antrenörü de olan sürücü Ercan Akman, Sorgun Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltına alınan Akman, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra salıverildi.

Kadınlar Hentbol 2. Ligi'nde mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan Ercan Akman yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, dün Yozgat'ın Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarında dere yatağına devrilmiş, kazada 2 sporcu hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Gençlerbirliği, Yozgat, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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