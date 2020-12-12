Yozgat'ta şüpheli ölüm - Son Dakika

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yalnız yaşayan 48 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Haşim Kılıç Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan A.Ö'den haber alamayan yakınları kapısını açılmaması üzerine polise haber verdi.
Yerköy Belediyesi itfaiye ve polis ekiplerinin balkonundan eve girmesi üzerine, A.Ö'nün cansız bedenini buldu.
Ceset, olay yerin incelemesi sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
- Kaynak: AA
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