Yozgat'ta Suriye uyruklu PKK'lı yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde PKk-KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu bir şahıs yakalandı.



Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösteren ve Suriye'nin Mümbiç şehrinde tünel ve hendek kazımında çalıştığı tespit edilen Suriye uyruklu M.H. gerçekleştirilen operasyonla Yerköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen M.H. tutuklanarak Yozgat E Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna gönderildi. - YOZGAT