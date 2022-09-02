Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü Emre Akbaba ile yanında bulunan akrabaları Niyazi Akbaba ve Veysel Akbaba yaşamını yitirdi. Hayriye Akbaba ise yaralı çıkarılarak Yozgat Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri de incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sarayköy, Yozgat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Köprü bariyerine çarpıp paramparça olan otomobil 3 kişiye mezar oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.