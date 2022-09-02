Köprü bariyerine çarpıp paramparça olan otomobil 3 kişiye mezar oldu - Son Dakika
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Köprü bariyerine çarpıp paramparça olan otomobil 3 kişiye mezar oldu

02.09.2022 09:43
Köprü bariyerine çarpıp paramparça olan otomobil 3 kişiye mezar oldu

Yozgat E-88 kara yolunun Sarayköy mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

E-88 kara yolunun Sarayköy mevkiinde Yozgat yönüne giden Emre Akbaba yönetimindeki 34 EAA 175 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Demirci Köprüsü'nün girişindeki bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü Emre Akbaba ile yanında bulunan akrabaları Niyazi Akbaba ve Veysel Akbaba yaşamını yitirdi. Hayriye Akbaba ise yaralı çıkarılarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri de incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Köprü bariyerine çarpıp paramparça olan otomobil 3 kişiye mezar oldu
Köprü bariyerine çarpıp paramparça olan otomobil 3 kişiye mezar oldu
Köprü bariyerine çarpıp paramparça olan otomobil 3 kişiye mezar oldu
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Yozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Yozgat'ta otomobilin köprü bariyerine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Yozgat Merkezli 3 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 32 Gözaltı Yozgat Merkezli 3 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 32 Gözaltı
Kaynak: DHA

Sarayköy, Yozgat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köprü bariyerine çarpıp paramparça olan otomobil 3 kişiye mezar oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köprü bariyerine çarpıp paramparça olan otomobil 3 kişiye mezar oldu - Son Dakika
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