Yozgat'ta tarihi dokuya uygun yeni taksi durağı yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta tarihi dokuya uygun yeni taksi durağı yapılıyor - Son Dakika

Yozgat'ta tarihi dokuya uygun yeni taksi durağı yapılıyor

6 saat önce

Yozgat Belediyesi şehirde vatandaşlara ulaşım hizmeti veren taksi duraklarına estetik bir görünüm kazandırmak için Un Pazarı girişinde bulunan taksi durağı yerine özel tasarım kubbeli taksi durağı yapımına başladı.

Yozgat'ta tarihi dokuya uygun yeni taksi durağı yapılıyor, System.String[]

Yozgat Belediyesi şehirde vatandaşlara ulaşım hizmeti veren taksi duraklarına estetik bir görünüm kazandırmak için Un Pazarı girişinde bulunan taksi durağı yerine özel tasarım kubbeli taksi durağı yapımına başladı.


Yozgat Belediyesi Un Pazarı girişinde bulunan eski taksi durağının yerine daha modern ve meydanın tarihi dokusunu yansıtan özel tasarımlı kubbeli taksi durağı inşasına başladı. Yozgat Belediyesi tarafından ilerleyen zamanlarda da şehirde bulunan diğer taksi durakları için de çalışmalar başlayacak.


Şehirde görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve taksici esnafının daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak amacıyla özel tasarımlı taksi durakları yapmaya başladıklarını anlatan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Un Pazarı şehrimizin kalbi denilen bölgemizde yer alıyor. Bu bölgede bulunan taksi durağı şehir estetiğimiz açısından oldukça çirkin bir görüntü sergiliyordu. Biz de bu bölgenin dokusuna yakışan bir taksi durağı inşa ediyoruz. Durağımız, Un Pazarının tarihi dokusunu yansıtan, kubbeli bir şekilde olacak. Bu şekilde taksi durağını da bölgeyle bütünleştirmiş olacağız. Biz Yozgat'ın tarihi dokusuna çok önem veriyoruz. Tarihi dokuyu korurken de şehir estetiğimize katkı veren çeşitli çalışmalarımız olacak. İnşallah ilerleyen zamanlarda da diğer taksi duraklarımız için farklı çalışmalarımız olacak. Taksici esnafı kardeşlerimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun." dedi.


Yozgat'ta taksicilik yapan Selahattin Yılmaz ise yapılan duraktan dolayı Belediye Başkanı Celal Köse'ye teşekkür etti. Yılmaz, "Durağımız oldukça modern bir görünüme kavuşacak. Hem de tarihi bir görüntüsü var. Bizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Celal Köse'ye tüm taksici arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Yozgat Belediyesi, Celal Köse, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın
Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi!

Son Dakika Haberleri
23:10 Fransa'da sendikalardan 24 Ocak'ta gösteri çağrısı - Son Dakika
23:08 Zarif: "İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor" - Son Dakika
23:08 Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
23:02 ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın - Son Dakika
23:00 Çaycuma'da Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi - Son Dakika
22:59 Vali Gürel'den Uzman Çavuş Islak ve Terör Gazisi Civelek'e ziyaret - Son Dakika
22:08 Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 23:16:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yozgat'ta tarihi dokuya uygun yeni taksi durağı yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]