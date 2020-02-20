Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 29 obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 29 obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akdağmadeni Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı D.T. ile İ.Ö'nün İstanbul'dan gelen M.A. ile bir otomobilde tarih eser alışverişi yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.


Otomobildeki zanlılar, gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 29 obje ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Akdağmadeni, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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