Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 327 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 327 sikke ele geçirildi

19.08.2022 15:26
Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 327 sikke ele geçirildi

Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 327 sikke ele geçirildi.

Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 327 sikke ele geçirildi.

Boğazlıyan ilçesinde bir kişinin elinde tarihi eser bulundurduğu ve satacağı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Özler köyü mevkisinde şüpheli T.U'nun kullandığı otomobili durduran jandarma, aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 327 sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adil işlem yapıldı, ele geçirilen sikkeler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Boğazlıyan, Jandarma, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 327 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 327 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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